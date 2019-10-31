Ретроавтобус с пластиком остановился в Минске

Автобус, доверху заполненный не пассажирами, а пластиком, сегодня появился в Минске. Ретроавтомобиль - необычная арт-инсталляция - разместилась на улице Октябрьской. За неделю именно на этой улице все кафе и бары выбрасывают более двадцати тысяч пластиковых бутылок. Экоактивисты собрали этот объем мусора и создали такой арт-объект. Кстати, автобус находится в конце улицы Октябрьской на символической остановке, которая называется "Тупик".



В рамках акции также на улице Октябрьской в течение месяца установят контейнеры для раздельного сбора мусора. Их будут вывозить для переработки. А всем кафе и барам предложат специальные урны для пластика и стекла.



