Ретроэкипажи из Беларуси и России объединил фестиваль "Олдтаймер ралли"

Необычную колонну авто можно было наблюдать в столице. Более 50 ретроэкипажей из Беларуси и России объединил фестиваль "Олдтаймер ралли". Октябрьская площадь превратилась в салон под открытым небом. На выставке раритеты, выпущенные до 1980 года. Впервые здесь можно было увидеть автомобили Henkel и Messerschmitt, созданные после Второй мировой войны.

И, конечно, легенды американского автопрома - Chevrolet и Cadillac. А также уникальный автомобиль, связанный с судьбой знаменитого гангстера Аль Капоне. После экспозиции все ретрокары отправились на традиционный автопробег по главным улицам Минска.