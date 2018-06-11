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Ретроэкипажи из Беларуси и России объединил фестиваль "Олдтаймер ралли"

Необычную колонну авто можно было наблюдать в столице. Более 50 ретроэкипажей из Беларуси и России объединил фестиваль "Олдтаймер ралли". Октябрьская площадь превратилась в салон под открытым небом. На выставке раритеты, выпущенные до 1980 года. Впервые здесь можно было увидеть автомобили Henkel и Messerschmitt, созданные после Второй мировой войны. 

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И, конечно, легенды американского автопрома - Chevrolet и Cadillac. А также уникальный автомобиль, связанный с судьбой знаменитого гангстера Аль Капоне. После экспозиции все ретрокары отправились на традиционный автопробег по главным улицам Минска.

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В этом году фестиваль проводится уже в десятый, юбилейный раз. С каждым годом число участников увеличивается.

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