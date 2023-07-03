Ретроспектива - приоритеты белорусского народа на разных этапах развития Беларуси

Главный праздник белорусской государственности - символ мужества и стойкости белорусского народа. Осознание независимости страны дает четкое понимание того, что это наша земля, наша Родина, и каждый из нас готов отстаивать и защищать ее интересы.

Это и напоминание, что судьба Родины, ее настоящее и будущее, зависят от каждого из нас, от стремления сохранить мир и то, что создано за годы независимости!

Если проанализировать ключевые темы, поднятые белорусским лидером в этот день, то можно проследить наши приоритеты на разных этапах развития Беларуси. Ретроспектива - у Алеси Высоцкой.

Минск, площадь у Дома правительства. Первый День Независимости в дату, которую выбрал народ на референдуме. Площадь - полна. Белорусы ждут главных слов от лидера, какое место займет Беларусь на политической карте? Непростое становление шло на фоне экономической нестабильности. Государство все еще лихорадило после распада Союза: инфляция, промышленные гиганты без заказов. Дефицит госбюджета. Плюс давление извне.

Уже тогда Беларусь заявила миру, что является активным сторонником формирования новых систем безопасности. И государство займется укреплением собственной обороноспособности.

Слышать чуткие голоса прошлого, черпать в них мудрость и опыт - красная нить всех выступлений в День Независимости. Отдавая дань ветеранам и всем, кто подарил нам мир, мы вместе работаем на наше процветающее завтра. И предупреждаем планету: нельзя допустить гонки вооружений.

Беларуси нужно было активно работать на экспорт, зарабатывая валюту на развитие, в том числе и на агропромышленный комплекс (сильный еще со времен Союза). Все это находило отражение в выступлениях Президента. Шаг за шагом мы укрепляли экономику, а на международной арене выступали против политики двойных стандартов и за право любого государства жить самостоятельно!

И через пять лет риторика о внутренней политике уже иная. Страну уже не нужно уводить от края пропасти. Идет планомерное развитие, растет ВВП. Промышленные гиганты не просто встали с колен, а стали внедрять инновации!

В приоритетах - соцсфера, жилье, медицина, продовольственная безопасность. Ставка на одаренную молодежь - будущее нации.

В народе к тому времени прижился тезис "белорусская экономическая модель". К 2006 году ВВП вырос более чем на 43 %. Но уже тогда мы почувствовали: Запад привык разговаривать на языке санкций и политического шантажа.

По масштабу парада в разные годы можно судить о развитии и оснащении вооруженных сил, о мастерстве пилотов, которые из года в год удивляли зрителей высшим пилотажем. Плац-парад стал неотъемлемой частью красивого действа. Белорусские разработки для военпрома зазвучали на весь мир. Как и промышленные гиганты, которые сумели найти ниши на мировом рынке.

Еще через пятилетку напряженной борьбы за новое качество белорусской продукции, за рынки сбыта - государство сделало ставку на качество жизни, создавая комфорт. Тактика созидательных перемен в стране и обществе принесла дивиденды. К 2015 году модернизация производств АПК, к примеру, позволила увеличить производительность труда на селе почти в полтора раза. Разве думал кто в 90-е, что Беларусь войдет в пятерку топовых экспортеров по молоку и маслу? А Беларуськалий займет пятую часть калийного рынка планеты. Информационные войны, фейки прочно вошли в нашу жизнь вместе с развитием технологий.

З июля 2020-го белорусы еще не знали, что фейки и психологическое давление станут частью гибридной войны против нас. Что попытки переписать историю обретут очертания евроэпидемии. Белорусское государство подвиг героев помнила и продолжает чтить. И снова громко говорит: нет фашизму! Это в памяти поколений.

Единство и консолидация общества - ключевые темы последующих лет. Построить современное государство было непросто. Важно - его не потерять! А геноцид белорусского народа в военное лихолетье нельзя простить!