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Ретроспективу знаменитых сражений представили на фестивале в Несвиже

Конные турниры, скрещенные сабли, выстрелы орудий войны 1812 года - познакомиться с историей воочию. На фестивале "Несвижская фортеция" в инсценировках сражений представили ретроспективу с XIV века до времен Первой мировой войны. Кроме того, работал рынок мастеров, а на кулинарный конкурс "Вкус геральдики" районы центрального региона представили свои съедобные гербы.

То, что ты сам увидишь, то, что ты сам потрогаешь, поучаствуешь, оно больше запоминается, больше осознается, чем то, что ты просто услышишь, поэтому такие фестивали реконструкций важных событий, которые проходили у нас на территории Республики Беларусь, весьма важны.
Алла Шахотько, начальник главного управления культуры Минского облисполкома
Решили навестить наш любимый Несвиж, мы здесь не были 3 года и решили приехать. Попали в такую просто потрясающую обстановку, очень рады. Это вообще класс, чаще бы делали такие праздники.
Светлана Зиневич, гостья фестиваля

Фестиваль исторических реконструкций уже стал традиционным, и ровно через год Английский парк в Несвиже вновь соберет гостей.


Фото: pixabay.com

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