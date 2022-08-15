Ретроспективу знаменитых сражений представили на фестивале в Несвиже

То, что ты сам увидишь, то, что ты сам потрогаешь, поучаствуешь, оно больше запоминается, больше осознается, чем то, что ты просто услышишь, поэтому такие фестивали реконструкций важных событий, которые проходили у нас на территории Республики Беларусь, весьма важны.

Алла Шахотько, начальник главного управления культуры Минского облисполкома