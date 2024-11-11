Рецепт настоящего белоруса открыли на "Марафоне единства" в Мозыре

Белорусы едины, и в этом их сила - главный посыл, который несет республиканская общественно-культурная акция "Марафон единства". Стартовала она в сентябре и за это время побывала в 11 городах Беларуси.

В режиме нон-стоп 27-28 декабря жил Мозырь - "Марафон единства" на Полесье.

В духе единства и взаимопонимания. Главное - в бодром и патриотическом ритме. Творческий десант высадился на "Полесье-Арене". В Мозыре цену миру и независимости знают.

Рецепт настоящего белоруса

"Наша сила в народе, в единстве, в уважении друг к другу", - говорит девушка.

"Новогоднее настроение у всех, столько народу! Вообще класс, очень хорошо. Здорово, что артисты приехали. Хорошо выступают, нам очень понравилось", - поделилась впечатлениями жительница Мозыря.

Вопросом, каков рецепт настоящего белоруса, задались участники "Знаковой встречи". И, кажется, ответ был найден - в кулинарной части встречи приготовили необычное новогоднее блюдо: оливье с непривычным ингредиентом (главным атрибутом любого праздничного стола) - мандарином.

Александр Осенко, гендиректор ЗАО "Столичное телевидение":

"Рецепт настоящего белоруса? На самом деле все очень просто. Многие участники, которые приходят к нам на проект, называют его. Красной линией проходит одно - любить свою Родину. Причем это говорят люди, которые не родились в самой Беларуси, а родились в республиках бывшего Советского Союза".

Александр Глеб, футболист:

"Это как в семье, как в спорте. Я считаю, что только вместе можно добиться успеха. И когда работаешь на одну цель - неважно, в спорте или в каких-то других сферах - только вместе мы можем победить!"

Говорим о важном - любви к Родине, о единстве и традиционных ценностях. "Взлет" - так называется выставка БЕЛТА. В уникальных фотографиях представлена история суверенной Беларуси.

Ирина Акулович, генеральный директор БЕЛТА:

"Очень хочется сказать большое спасибо именно старшему поколению. Вот мне, например, - своим родителям, бабушкам, дедушкам. Потому что я не знаю, как после развала Советского Союза в начале 90-х они тянули на себе нас, детей. Думали о том, как нас учить, как нам жить дальше. И наша с вами задача, как следующему поколению, - понимать цену всем этим вещам, потому что потерять очень легко. Почему мы работаем на "Марафоне единства"? Потому что мы хотим объединить разные поколения".

Проект дает возможность сравнить, как белорусы живут сейчас и как жили раньше. И понять, как много сделано за время существования института президентства.

40 плакатов, на которых запечатлена жизнь современных белорусов. На каждом есть QR-код, просканировав который, можно узнать еще больше информации.

Подарок для всех белорусов - премьера колядной песни от "Песняров". На концерте "Время выбрало нас" царила атмосфера колоритного белорусского торжества. В предпраздничные дни и тематика новогодняя - все для белорусов и о белорусах.

Ирина Еромкина, народная артистка Беларуси:

"Можем обратить на себя внимание, привезти наше искусство в каждый уголок Беларуси, показать, что все доступно, что мы вместе, что мы ждем, и наши двери всегда открыты, и что мы простые люди - такие же, как любой белорус, что мы хотим общаться, чтобы искусство было в каждом доме".

Лера Бернатович и Артем Скороль, участники "Марафона единства":

"Люди в городах отличаются, и аудитория отличается, но мы стараемся подстраиваться, заряжать их своей энергетикой. И нам кажется, у нас достаточно хорошо получается. 11-й "Марафон" в Мозыре. Это очень круто, потому что все артисты общаются друг с другом, знакомятся ближе, и это, правда, очень круто".