Рецепт ароматного сэндвича с яичным салатом для прекрасного утра

Продолжаем неделю вкусных бутербродов, тостов и сэндвичей. Сегодня приготовим ароматный сэндвич с яичным салатом.



Нам понадобится: 8 кусков тостового хлеба с отрубями, 100 граммов твердого сыра, 1 огурец, 3 вареных яйца, 1 помидор, 3 столовые ложки майонеза, 2 столовые ложки сметаны или натурального йогурта, пучок зеленого лука, немного дижонской горчицы, 1 зубчик чеснока



Подсушиваем хлеб на смазанной растительным маслом сковороде с одной стороны.



Из помидора удаляем семечки, а мякоть мелко нарезаем. Яйца также мелко нарезаем.



Яйца, помимо полезных веществ, содержат много холестерина. В сутки потребление холестерина не должно превышать 300 мг, а всего в одном яйце его содержится 200 мг! Значит, норма - 1,5 яйца в день? Нет, потому что в яичном белке содержится и такая аминокислота, как лейцин, которая нейтрализует холестерин. И содержание ее тоже достаточно высоко. Так сколько можно есть яиц? Ученые отвечают: здоровый человек может легко употреблять в пищу до 2 яиц в сутки, но при условии правильно сбалансированного общего рациона питания.



С яйцами разобрались. Готовим заправку. Смешиваем йогурт, горчицу, тертый чеснок, майонез, мелко порубленный зеленый лук, перец и соль по вкусу.



Яйца и помидоры выкладываем в емкость, поливаем заправкой, перемешать.



Не неподсушенную сторону четырех кусочков хлеба кладем тонкие кружочки огурца. На огурец - тонкие пластинки сыра. Сверху укладываем приготовленную яичную смесь. Снова кусочек сыра. И закрываем кусочком тостового хлеба. Слегка прижимаем. Ставим в духовку и микроволновку буквально на пару минут, чтобы сыр начал немного плавиться. Сэндвич с яичным салатом готов



Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака!



