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Рецепт авокадо с яйцом пашот и слабосоленым лососем
Продолжаем неделю завтраков, в состав которых входит авокадо. И сегодня приготовим этот фрукт с яйцом пашот и слабосоленым лососем.
Авокадо - прекрасное лакомство для людей, страдающих сахарным диабетом, так как в нем содержится менее полутора процентов сахаров, зато много витаминов и микроэлементов, полезных для здоровья и укрепляющих иммунитет.
Нам понадобится:
- половинка авокадо,
- лимонный сок,
- 50 граммов слабосоленого лосося,
- 1 куриное яйцо,
- руккола.
Авокадо очищаем от кожуры и извлекаем косточку. Нарезаем тонкими пластинками и сбрызгиваем лимоном. Это будет основа блюда.
Займемся яйцом пашот. Вскипятите небольшое количество воды в кастрюле. Уменьшите температуру нагревания. Добавьте уксус - 1 столовая ложка на 1 литр воды. Разбейте яйцо в небольшую миску (отдельную, не в кастрюлю с водой). Затем перед тем, как положить яйцо в воду, создайте водоворот в кастрюле с водой. Аккуратно вылейте яйцо в воду. Продолжайте осторожно помешивать воду, чтобы убедиться, что яйцо продолжает двигаться. Готовьте 3 минуты.
Когда яйцо пашот готово, формируем блюдо. На пластинки авокадо выкладываем тонко нарезанный лосось. Сверху аккуратно, чтобы не повредить, кладем яйцо пашот. Декорируем рукколой или любой другой зеленью. Вкусное и полезное блюдо готово. Разрезаем яйцо и желткомпропитываем все слои. Наслаждаемся.
Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака!
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