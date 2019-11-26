Рецепт биточков из картофеля и ветчины

Биточки - это небольшие круглые котлеты из любых продуктов. Наши будут из картофеля и ветчины.



Возьмем 3 стебля зеленого лука, 100 граммов сыра, 4 вареные картофелины, 150 граммов ветчины, 2 куриных яйца, 2 столовые ложки муки, растительное масло, натуральный йогурт.



Картофель, сыр и ветчину натираем на терке. Чтобы продукты легко натирались, сыр и ветчину лучше слегка подморозить перед приготовлением.Добавляем яйца, мелко нарезанный зеленый лук и специи по вкусу. Смешиваем массу с двумя столовыми ложками муки. Хорошенько перемешиваем тесто.



В луке содержится больше сахаров, чем в яблоках и грушах. Но не стоит исключать его из меню, если вы сидите на диете, так как лук - прекрасный жиросжигатель. Мокрыми руками или ложкой формируем небольшие биточки. Обваливаем их в муке и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом с двух сторон. Подаем с натуральным йогуртом.



Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака!



