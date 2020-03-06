Рецепт брускетты с тунцом

Брускетта в переводе означает "запекать на углях", но угли нам не понадобятся.



Возьмем цельнозерновой хлеб, консервированный тунец, 1 вареное яйцо, помидор, сыр, пару ложек сметаны, укроп.



Начнем как раз с того, что как следует подсушим хлеб на сковороде без масла. Он должен быть хрустящим снаружи и мягким внутри. Вчерашний, а тем более подсушенный на сковороде хлеб гораздо полезнее свежего. У него уменьшаются сокогонные свойства, и бутерброд не будет вызывать брожение в желудке.Далее нам нужно мелко покрошить яйцо. Консервированный тунец освобождаем от жидкости и разминаем вилкой. Добавляем к яйцу.



Нарезаем укроп (он прекрасно сочетается с тунцом и яйцом) и смешиваем все наши компоненты. К ним добавляем пару ложечек сметаны. Важно, чтобы смесь получилась не жидкой. Намазываем самодельный паштет на поджаренный хлеб.



Но это еще не все.Какая же брускетта без помидора! Нарезаем помидор тонкими кружочками, выкладываем на бутерброды и сверху слегка присыпаем сыром. В идеале - пармезаном. Ставим наши брускетты в микроволновку буквально на минутку. Очень вкусно и полезно!



Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака!



