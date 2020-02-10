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Рецепт омлета с сыром в лаваше

На этой неделе основным продуктом для завтрака станет тонкий армянский лаваш. Начнем с омлета с сыром в лаваше.

Нам понадобится совсем немного компонентов: 1 лист тонкого лаваша, 1 яйцо, 200 граммов любого полутвердого сыра, растительное или топленое масло, соль и перец по вкусу.

Лаваш нарезаем на полоски шириной примерно 10 см.

Хранить лаваш лучше всего в пергаменте, а если он сильно засохнет, можно смочить кипяченой водой и сложить в герметичный пакет. Спустя час лаваш снова будет мягким.

Сыр нарезаем ломтиками не шире ленточек лаваша так, чтобы примерно дважды обернуть его.

Сыр - источник белка. Незаменимые аминокислоты участвуют в образовании мышечных волокон и нормализуют массу тела. Сыр на завтрак возбуждает аппетит и стимулирует выработку пищеварительных соков.

Яйца взбиваем вилкой с солью и перцем.

Каждый ломтик сыра оборачиваем полоской лаваша, окунаем в яйцо и обжариваем по 3–5 минут с двух сторон на сковороде с маслом. Жарится очень быстро, не передержите! Разрезаем аппетитный квадратик, сыр расплавился - очень вкусно и аппетитно.

Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака!

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