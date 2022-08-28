Рецепт простого счастья от Сани, водителя из хозяйства "Журавлиное"

Нелегкий труд и вознаграждается по праву. Следующая история тоже с полей. Помните Саню номер 1? Водителя из Пружан теперь узнают по всей стране благодаря неймингу на машине. Водитель из хозяйства "Журавлиное" тогда удивил Президента.

Наши корреспонденты узнали: номер 1 - это потому что во всем хочет быть первым. И это очень искренне: четверо детей, большая любовь дома и любовь к тому, что делает. Саня и его рецепт простого счастья - в материале Катерины Крутолевич. (видео)