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Рецепт простого счастья от Сани, водителя из хозяйства "Журавлиное"
Нелегкий труд и вознаграждается по праву. Следующая история тоже с полей. Помните Саню номер 1? Водителя из Пружан теперь узнают по всей стране благодаря неймингу на машине. Водитель из хозяйства "Журавлиное" тогда удивил Президента.
Наши корреспонденты узнали: номер 1 - это потому что во всем хочет быть первым. И это очень искренне: четверо детей, большая любовь дома и любовь к тому, что делает. Саня и его рецепт простого счастья - в материале Катерины Крутолевич. (видео)
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