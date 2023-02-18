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Рецепт шоколадного торта, который не нужно выпекать - вам понадобятся всего 3 ингредиента
Многие не рискуют сами готовить десерты и идут за ними в магазин. Всему виной долгий процесс приготовления с большим количеством ингредиентов. Врач-диетолог и нутрициолог Надежда Литвинова-Гразионподелилась простым рецептом шоколадного торта с минимальным количеством задействованных продуктов, которыйк тому жене нужно выпекать.
Понадобитсябанан (2 шт.), горький шоколад (100 г) и корица (1/2 ч. л.). Это лакомство представляет собой что-то среднее между трюфелем и муссом. Выраженный шоколадный вкус понравится любому сладкоежке.
"Шоколад ломаем на кусочки и растапливаем на водяной бане до однородной массы (можно в емкость с шоколадом добавить немного воды и растопить, избегая пригорания). Банан режем и измельчаем в блендере также до однородной массы. Соединяем два ингредиента и добавляем корицу. Тщательно перемешиваем. Распределяем по форме. Ставим в холодильник для стабилизации на несколько часов, а лучше на ночь", - поделилась диетолог.
Фото:pixabay.com
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