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Рецепт вареной колбасы в домашних условиях
Вареную колбасу можно купить без проблем в магазине, однако намного полезнее для организма будет именно домашняя, пишетsb.by. Специалист поделилась способом, как ее можно приготовить самому в домашних условиях.
За основу эксперт советует взять 400 грамм свиной вырезки, это самая нежная и постная часть свинины. В дополнении использовать 100 грамм куриной грудки - это сплошной белок и никакого жира.
"Также в приготовлении понадобятся: одно куриное яйцо и 100 мл. молока. Кроме того, следует сделать посолочную смесь. Для этого нам нужно взять щепотку молотого кардамона, 2 грамма сахара, 5 грамм пищевой соли и 5 грамм нитритной соли. Рецепт, вероятно, не самый бюджетный, зато диетический, маложирный и понятный по составу. Ингредиенты легкодоступные: кардамон можно найти в магазине специй, а вот нитритную соль, возможно, придется поискать. Она нужна, чтобы увеличить срок хранения, обеззаразить продукт и сохранить аппетитный цвет", - поделилась специалист.
Из техники нужны лишь блендер и мясорубка
"Мясо сначала измельчаем на мясорубке, лучше его заранее подморозить, так фарш получится более однородный. Далее пробиваем фарш блендером с добавлением посолочной смеси. Когда фарш станет достаточно плотным, добавляем яйцо и молоко, а затем пробиваем до максимальной однородности", - посоветовала эксперт.
Для придания колбасе формы, по словам специалиста, на будущее можно приобрести специальную полиамидную упаковку - безопасную, но несъедобную. Однако для начала можно обойтись тем, что есть под рукой, а именно - пищевой пленкой.
"Выкладываем фарш на пищевую пленку и формуем колбасу, упаковываем, заворачиваем. По краям завязываем пару узелков и укладываем колбасу в кастрюлю с водой, которую следует заранее нагреть до 80 градусов. Затем придавливаем колбасу, чтобы она не всплывала, и ставим всю конструкцию в духовку, прогретую до 80 градусов, на 1 час. К тому времени, как колбаса будет готова, нужно подготовить воду со льдом для быстрого охлаждения изделия. Самый опасный диапазон от 50 до 5 градусов. И чем быстрее колбаса его пройдет, тем меньше у бактерий шансов на развитие. Если просто положить колбасу в холодильник, воздух будет действовать очень медленно. Поэтому сразу же после извлечения продукта из духовки, опускаем колбасу воду со льдом и опять же придавливаем, чтобы не всплыла. Всю эту конструкцию можно для надежности поставить холодильник, одного часа будет достаточно", - рассказала специалист.
После охлаждения, по словам эксперта, колбаса будет сразу готова к употреблению. Однако помните, что срок хранения домашней колбасы короче магазинной.
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