Рецепт яблочного постного пирога от насельниц Свято-Ксениевского женского монастыря

Православные верующие вступили в Рождественский пост. Это 40 дней воздержания от скоромной пищи и шумных развлечений. Насыщаются духовно в этот период года молитвами и благотворительностью. Поддержать физические силы постными и одновременно вкусными блюдами советуют насельницы православного женского монастыря в деревне Барань Борисовского района. Традициями молитвенной практики и постной кулинарии сестры поделились с нашим корреспондентом Натальей Бордиловской (видео).