Рецептом независимости поделилась семья Розовских, рождение которой пришлось как раз на 3 июля

Для многих День Независимости - это не только государственный праздник, но и очень личный. Мы нашли семью, рождение которой приходится как раз на 3 июля. И эту дату супруги выбрали неслучайно. В гости к семье отправилась наш корреспондент Анастасия Бенедисюк . Итак, модель суверенного государства в мини-копии отдельной столичной квартиры. И в этом мини-представлении (хотя такую приставку к семье Розовских можно отнести едва ли) не хватает еще двух богатырей. Один в эти минуты выступает - он танцор, вот и получается семь маленьких Я, и у каждого свой голос.





А вот Константин, несмотря на музыкальный талант, в будущем всерьез думает заняться наукой. И с практической точки зрения уже сегодня называет свой список открытий с белорусской пропиской.



Здесь решили освоить сразу все отрасли. Собственное изобретение не выпускает из рук уже Володя. Как, собственно, и главную награду семьи - орден Матери. Ольга редко его надевает. Говорит, такое признание дорого стоит. Быть многодетной не мечтали. Определила дата рождения первенца - 14 октября. А еще немного ранее их путь определило 3 июля. Именно в этот день - День Независимости - Андрей и Ольга решили создать свою ячейку общества.



А еще они независимы от соседей. Две объединенные квартиры - одна семья. Свои квадраты получили в 2014. Еще с пятью детьми.