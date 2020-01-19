Рециклинг - слово, которое все чаще слышишь в Беларуси

На полигонах отходов появятся установки по сортировке и переработке мусора, а тару от воды и напитков можно будет вернуть, получив за это деньги. Экология и превращение отходов в доходы - тема, которая на неделе зазвучала с новой силой. Мы уже немного поговорили об этом.



И, кстати, как заметил популярный Telegram-канал, этот вопрос Александр Лукашенко поднимал задолго до появления Греты Тунберг.



Теперь курс уже на результат: поддержан ряд предложений правительства. В частности, Президент подписал указ, который дает ряд преференций предприятиям и бизнесу по использованию вторичных ресурсов и создает условия для активизации переработки. Александр Лукашенко также поддержал идею внедрения депозитно-залоговой системы - проект указа касается тары для воды и напитков.



Такой подход активно внедряется в Европе и приносит доход, сокращая мусорные полигоны. Наш обозреватель Алеся Высоцкая изучила, как это работает у соседей и вернулась из Литвы, удивленная эффектом. Причем не только экономическим. Какими изобретательными могут быть люди, узнаем из репортажа.





Как работет центр управления отходами

Окрестности Вильнюса. У дорогиевропейского вида - симпатичный завод. Нас встречает директор и гостеприимно соглашается показать владения. В шуме вокруг - звон стекла, потрескивание пластика, хруст металлических банок.

6 тысяч квадратных метров. Работает 70 человек. Сразу все и не обойти. Это - даже не завод. Скорее счетный центр. Задача - собранные бутылки пересчитать и отсортировать. Если стекло, то и по цветам, а баночки - по металлам.

Никто не капается в мусоре, извлекая из него бутылки. Все настолько чистое, что рабочих мы видели и без перчаток. Аккуратные мешки высыпают на ленты. Дальше работают умные машины. Причем, если среди плаcтика попадется стекло - техника выплюнет бутылку куда следует.

В Литве это работает так: в магазине, оплачивая воду или напиток, оставляешь и залог. 10 % - гарантия, что тару производителю ты вернешь, а не бросишь в урну.

Тароматы полюбились блогерам

Внедренная система быстро полюбилась блогерам.И пока одни, проводя ликбез, собирали подписчиков, другие пытались заработать. И чего только не придумывали хитрецы. Обклеивали руки этикетками, и с веревочкой отпускали бутылки, чтоб снова достать.

И, обнаружив слабое место у тароматов, даже смекнули, что подзаработать можно вполне легально - привозя пустую тару, например, от соседей. Но разработчик системы быстро брешь устранил. А за тароматами закрепили камеры.

Гинтарас Варнас, директор предприятия по сбору депозитной тары (Литва):

"Законодательство требует, чтобы производители имели такую систему и чтобы финансировали. Сама система не зарабатывает деньги. Производитель должен ее финансировать, чтобы их продукты не загрязняли природу".

И такой подход буквально ко всему, что производится - поясняет нам директор Института охраны окружающей среды. Систему залоговой стоимости считает прекрасным изобретением. Экономике - плюс. И в лесах стало чисто: люди собрали все, что только мог поглотить таромат. На свалке бутылка - нонсенс!

Экологи литовский опыт в борьбе с отходами оценивают как положительный

Ответственность бизнеса и стимул покупателя - великая сила. Если 20 лет назад 98 % мусора захоранивалось, то сегодня переработать Литва не может лишь 30 %. Но специалисты уверены, что это - пока.

Юргита Гейжюнене, старший советник Министерства окружающей среды Литвы:

"С февраля 2016 года работает депозитно-залоговая система. Очень эффективная. В 2017 году было собрано 90 % всей тары, что производится. И Литва активно реализует европейскую директиву в области пластиковой стратегии. Ведем большую работу с производителями и молодежью. Например, сейчас популярна серия клипов - как я борюсь с одноразовыми пластиковыми стаканчиками".

Беларусь не отстает от европейских трендов

За год белорусский лидер к теме экологии и переработке отходов обращался несколько раз. "Убрать пластиковые бутылки - заменить стеклом", Это лишь несколько тезисов. Президент выступает за более активную, чем уже налажена в стране, переработку отходов разных видов.

Пока белорусских примеров переработки не очень много, но работа идет. Это Брест. Когда это предприятие было первопроходцем. Тогда Беларусь только начинала перенимать скандинавский опыт трансформации мусора в деньги. Из пищевых отходов научились получать биогаз. До нужной кондиции остатки еды доходят в больших баках. После биогаз сжигают на мини-ТЭЦ и получают электроэнергию, которую можно пустить на нужды предприятия, излишки продать в сеть. Новый проект вторую жизнь даст грязному пластику.

Наталья Трифонова, начальник отдела Брестского мусороперерабатывающего завода:

"Хотим непосредственно на предприятии у себя реализовать такой проект по изготовлению тротуарной плитки, канализационные колодцы, различные виды ограждения, это те же спящие полицейские".

На совещании во вторник Президент поддержал инициативы по переработке мусора. И уже в пятницу подписал указ, который станет стимулом и для госпредприятий, и для бизнеса. Например, производителю экоупаковки компенсируют разницу стоимости по сравнению с полимерной упаковкой. Одно условие - она должна быть белорусского производства из вторсырья - стеклобоя или макулатуры.

Новшеств операторы вторичных материальных ресурсов ожидали давно. Фактически, он убирает то, что мешало активно заниматься переработкой.

Одобрение получил и проект Указа о внедрении в Беларуси депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой.

Согласно проведенному исследованию, до 75 % опрошенных белорусов готовы участвовать в работе этой системы. Она существует уже в 10 странах Европейского союза и охватывает порядка 140 миллионов человек.

Разработчики концепции утверждают: система позволит создать более полутора тысяч рабочих мест. При этом платежи населения за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами снизятся на 10 %.

Иван Михальчук, автор концепции депозитно-залоговой системы возврата тары в Беларуси:

"Мы посчитали, что 20 копеек - это нормальная цена для нашего бюджета. А бюджет - это семьи. Если сравнить с советскими временами, то это было 18 долларовых центов - залоговая цена, и мы могли это выдержать. Сегодня это гораздо ниже, но в нашей ситуации мы знаем, что получим не ниже уровень возврата, чем, скажем, та же Литва получила за 2 года 92 %".