Рев моторов и характер эндуриста: под Полоцком прошел осенний этап чемпионата

Краткий пересказ от ИИ

Для белорусского характера нет ничего невозможного. И эта страсть к преодолению сложнейших преград, помноженная на железную волю, живет в наших людях до сих пор. К примеру, спортсменам по эндуро не страшны никакие препятствия. Поваленные деревья они берут с ходу и на максимальной скорости взлетают по крутым лесным склонам. Почти 500 эндуристов в выходные сражались за победу в осеннем этапе чемпионата Enduro Four Seasons. Соревнования проходили в лесном массиве - на стыке Полоцкого и Россонского районов.

Конкуренцию белорусам составила внушительная команда из российских гонщиков. В окрестностях стоял такой рев моторов, что все медведи, кажется, убежали далеко и надолго. На радость, кстати, местным жителям.

Детский оздоровительный лагерь "Комета", который находится в Россонском районе Витебской области, по праву считается одним из лучших не только в регионе, но и в стране. Ежегодно здесь отдыхают и набираются сил сотни мальчишек и девчонок. Так что к звонким и громким голосам местные жители давно привыкли. Но то, что происходило в лагере и близлежащем лесном массиве на этих выходных, 24-25 октября, моментально привлекло внимание. На краткосрочную смену сюда заселились почти пятьсот взрослых и ровно столько же мотоциклов. Там "Комета" гостеприимно распахнула свои ворота для участников осеннего этапа чемпионата Enduro Four Seasons.

Ильдар Балагутдинов, участник осеннего этапа открытого чемпионата Беларуси по эндуро (Россия):

"Я каждый раз приезжаю с любовью на эту гонку. Это одна из легендарных гонок, моих любимых гонок. Поэтому чемпионат Беларуси занимает особое место в сердце. Поэтому здесь, конечно, я уже соскучился. Я пару этапов пропустил в этом году".

"Мы все горячо любим Enduro Four Seasons. Пропагандируем широкие массы. И такого гостеприимства от организаторов нигде в России-то и нет. Поэтому сюда как отдушина приехать", - сказал участник осеннего этапа открытого чемпионата Беларуси по эндуро из России Илья Маликов.

Чтобы следующим летом дети вновь смогли с комфортом провести здесь свой летний отдых и территория лагеря осталась в целости и сохранности, организаторам этапа пришлось привнести в программу некоторые изменения. Так, на треке не было привычного эндуро-парка, а вся трасса проходила по лесному массиву. Не было и пролога. А стартовые места в первый соревновательный день определялись в зависимости от времени регистрации на официальном сайте.

"Мы всей семьей сидели перед ноутбуком и нажимали F5 - обновить, чтобы заветная кнопка регистрации появилась. А потом хоп, все зависло, и ты ждешь какой-то номер. Вообще было круто. Еще одно соревнование", - рассказал Максим Ломыш, участник осеннего этапа открытого чемпионата Беларуси по эндуро.

Евгения Мошок, заместитель председателя комитета эндуро Белорусской федерации мотоциклетных видов спорта:

"Если ты регистрируешься, предоставляешь все свои документы, то ты вот в первых рядах. Зарегистрировался, предоставил документы, но в них что-то было не так. Эти заявки удалялись, и ты, следовательно, там был, допустим, третьим, становился в конце списка. Это тоже добавило ажиотажа, ну и при этом какой-то, мне даже кажется, ответственности со стороны спортсменов. То есть они пересматривали свои документы, понимая, что если что-то будет не так, их удалят с той позиции, которую им бы хотелось занимать".

Неблагоприятный прогноз погоды, а на выходных обещали осенний дождь, вопреки опасениям не отпугнул настоящих эндуристов, и в лагерь под Полоцком съехались почти 500 человек, среди которых более 100 гостей из России - Смоленска, Москвы, Брянска, Пскова, Твери и даже далекого Геленджика.

Российский гонщик Николай Кухарчук, приехавший на открытый чемпионат Беларуси по эндуро, признался, что местная трасса стала для него испытанием. Спортсмен из Геленджика подчеркнул, что здесь совершенно другой характер препятствий, а главную трудность составили скользкие бревна огромного размера.

"Мы всегда ездим куда-то там в сторону Карелии, а здесь под носом гонки ни разу не были. Я инициатор, и мы здесь", - отметил другой участник Дмитрий Устинов.

На этапе не было массового старта, так что все участники были разбиты на группы по 5 мотоциклов. Стартовали с промежутком в 30 секунд, так что старт растянулся почти на час.

Все участники традиционно были разбиты на классы. ПРО, куда попали профессионалы, - их было легко узнать не только по мастерству управления мотоциклом, но и по красному номеру. Естественно, для самых сильных организаторы проложили хард-маршрут. Самым многочисленным, естественно, стал опен-хобби. Сражались на дистанции и 9 леди. И еще одна изюминка белорусского эндуро - на треке бок о бок со взрослыми спортсменами ехали и юниоры. И, кстати, многих взрослых обгоняли на изи.

Осенний этап чемпионата по эндуро показал: трасса была сложной на всем протяжении, но подарила участникам отличные эмоции. Главным трендом гонки стал мощный прогресс молодежи. За пару лет юные райдеры за счет отточенной техники выросли на голову выше ветеранов. Росту результатов способствует и переход на фирменные мотоциклы. Кроме того, Беларусь активно развивает детский класс на малокубатурных байках, что закладывает прочный фундамент для будущих побед на взрослых треках.

То, что одним удавалось сделать легко - все-таки профессионалы, другим, особенно тем, для кого этот этап стал первым или одним из первых, приходилось на себе тягать своих железных коней. Бессилие на лицах в секунды сменялось настойчивостью и желанием двигаться вперед. Вот так и закаляется характер настоящего эндуриста.

Трасса для заезда растянулась на 40 км. Зрительских трибун здесь не предусмотрено, но настоящего болельщика не остановить. И вот чтобы своими глазами увидеть борьбу человека на мотоцикле с поваленными деревьями, самые бесстрашные зрители двинулись сквозь чащу леса. Местные жители рассказывали: медведи тут, оказывается, частые гости, но от такого рева моторов, пожалуй, косолапые на время точно решили сменить лесную прописку.

Кто страдал, кто тащил, а кто просто кайфовал - ради одного - финиша. Едва увидев клетчатый флаг, приходило то самое чувство счастья и эйфории, которое никогда не забыть.