Ревенко: Отдельные страны ЕС и США формируют негативную информационную политику в отношении Беларуси

У нас нет понимания со странами Евросоюза, как построить мир, как устранить противоположности. То, что мы друг с другом не можем найти понимания, как прийти к хорошей жизни друг с другом, без конфронтации, без угрозы друг другу. Мы делаем очень много шагов, заявлений в дипломатической сфере, чтобы найти взаимопонимание и снизить градус напряженности.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси