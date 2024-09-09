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Ревенко: Отдельные страны ЕС и США формируют негативную информационную политику в отношении Беларуси

Отдельные страны Евросоюза и США формируют негативную информационную политику в отношении Беларуси. Об этом заявил в эксклюзивном интервью АТН начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны.

При этом Валерий Ревенко отметил, что на данный момент в Европе находится до 32 тысячи военнослужащих стран НАТО. Продолжается милитаризация Польши и Прибалтики. Идут процессы, которые позволяют говорить о том, что Литва и Латвия готовы к приему большого контингента иностранных войск. Все это происходит вблизи белорусской границы, поэтому наше государство вправе адекватно реагировать на складывающуюся ситуацию.

У нас нет понимания со странами Евросоюза, как построить мир, как устранить противоположности. То, что мы друг с другом не можем найти понимания, как прийти к хорошей жизни друг с другом, без конфронтации, без угрозы друг другу. Мы делаем очень много шагов, заявлений в дипломатической сфере, чтобы найти взаимопонимание и снизить градус напряженности.
Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси

При этом белорусская сторона пытается проводить с Польшей конструктивный диалог, но эта страна всячески уклоняется от контактов. В свою очередь это влечет недоверие и понимание того, что в будущем может превратиться в угрозу для нашей страны. Как констатировала Валери Ревенко, Республика Беларусь предпринимает все шаги для того, чтобы наладить контакты и начался диалог.

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