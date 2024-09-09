3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ревенко: Отдельные страны ЕС и США формируют негативную информационную политику в отношении Беларуси
Отдельные страны Евросоюза и США формируют негативную информационную политику в отношении Беларуси. Об этом заявил в эксклюзивном интервью АТН начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны.
При этом Валерий Ревенко отметил, что на данный момент в Европе находится до 32 тысячи военнослужащих стран НАТО. Продолжается милитаризация Польши и Прибалтики. Идут процессы, которые позволяют говорить о том, что Литва и Латвия готовы к приему большого контингента иностранных войск. Все это происходит вблизи белорусской границы, поэтому наше государство вправе адекватно реагировать на складывающуюся ситуацию.
У нас нет понимания со странами Евросоюза, как построить мир, как устранить противоположности. То, что мы друг с другом не можем найти понимания, как прийти к хорошей жизни друг с другом, без конфронтации, без угрозы друг другу. Мы делаем очень много шагов, заявлений в дипломатической сфере, чтобы найти взаимопонимание и снизить градус напряженности.
При этом белорусская сторона пытается проводить с Польшей конструктивный диалог, но эта страна всячески уклоняется от контактов. В свою очередь это влечет недоверие и понимание того, что в будущем может превратиться в угрозу для нашей страны. Как констатировала Валери Ревенко, Республика Беларусь предпринимает все шаги для того, чтобы наладить контакты и начался диалог.
Президент
Все
Александр Лукашенко назвал Дональда Трампа победившим Президентом США
Лукашенко прибыл на церемонию открытия в Минске бассейна международного стандарта
Лукашенко примет участие в церемонии открытия в Минске бассейна международного стандарта
Власть растопыренными руками не держат, выводы из 2020 года сделаны - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов