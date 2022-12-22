Ревизия сил и средств - совещание у Президента по итогам проверки готовности военных и силовиков

Какова готовность государственной системы реагирования? Что показали последние проверки и что стоит за военными маневрами, проведенными в нашей стране?

Сегодня Президент на совещании об итогах проверки силового блока детально объяснил задачи и суть прошедшей ревизии боеготовности военных и силовиков. Напомним, мероприятия завершились накануне. Они вызвали волну фейков, особенно в интернете. Александр Лукашенко подробно рассказал, почему Беларусь вынуждена реагировать подобными действиями на обстановку, складывающуюся по периметру наших границ.

"Хочешь мира - готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и России", - сказал Президент.

Он напомнил, что у Беларуси и России, согласно давнему договору, создана группировка вооруженных сил для совместного реагирования на угрозы Союзному государству.

"Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка. Никакого иного замысла, никакой конспирологии", - подчеркнул белорусский лидер.

В стране ежечасно оценивают ситуацию, которая складывается вокруг Беларуси. Выводы оптимизма не внушают: градус напряженности у наших рубежей не спадает. Всех защитников Родины Президент призывает быть начеку. Уровень угроз остается высоким.

"Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину (не то в другую точку тела) этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах", - рассказал Президент.

В связи с этим глава государства принял решение провести проверку сил немедленного реагирования. "У нас в армии есть силы так называемого мгновенного реагирования. Если вдруг что-то неожиданно, то эти силы за определенный промежуток времени поднимаются по тревоге и направляются в ту точку, где существует напряжение. Эти силы немедленного реагирования мною было принято решение проверить", - пояснил Александр Лукашенко.

По словам Президента,были проверены два направления- западное и северо-западное. Ответственным за это был государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович и в целом Госсекретариат Совбеза.

"Я точно знаю, что все было абсолютно закрыто, скрыто. Все как в военное время. Были подняты соответствующие подразделения с определенной задачей", - сказал глава государства.- Средства массовой информации, и особенно телевидение, знакомили общество с ходом данных мероприятий, в том числе с выходом подразделений, переправой двух подразделений через Неман и Березину, возведением понтонных мостов, которые нужно было быстро возвести и обеспечить переход. Также мы прикрывали южное направление силами Денисенко (Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций ВС. - Прим. БелТА). Ребята выходили по своим направлениям, не форсировав никаких преград", - продолжил белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, его настораживало только одно, из опыта его службы, марши совершались очень длительные, больше 100 км. "Но всякое может быть в войну, и я согласился. Поэтому мы провели тренировку и учения сил быстрого реагирования в армии. На всякий случай. Все мы должны учиться", - подытожил Президент.

Но это не единственное направление, отметил Президент. Вторая часть проверки была посвящена антитеррористическим действиям, чтобы в случае необходимости поставить заслон террористам. Внутри страны такие попытки практически исключены, подчеркнул глава государства. Но силовики должны быть готовы к любому развитию событий. Проверки показали: в стране отработана система государственного реагирования, однако самоуспокаиваться сегодня нельзя.

Вообще никогда нельзя расслабляться людям в погонах. А сегодня, исходя из обстановки вблизи наших границ и анализа действий наших соседей по милитаризации, учитывая их агрессивные планы, захватнические мысли, надо готовить наши силы к тому, чтобы они в любой момент были готовы выйти и выполнить свои задачи - прежде всего обеспечить безопасность нашей страны и народа. Самое главное, все есть. Нужно качественно выполнять то, что спланировано: отрабатывать программы боевой подготовки, готовить молодых офицеров всех силовых структур к выполнению задач по предназначению. На это был сделан основной упор сегодня. Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси