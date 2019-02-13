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Рейд ГАИ по нарушениям правил парковки проходит в Минске

Для эффективной работы используют прибор фотофиксации "ПаркРайт". Он позволяет автоматически сканировать номера машин, припаркованных не по правилам.

Под особым контролем - площадки в центре города и у торговых центров

С помощью системы "ПаркРайт" в прошлом году в Минске зафиксировано 9 с половиной тысяч нарушений правил парковки. Штраф составляет 25 с половиной рублей. При повторном нарушении в течение года - вдвое больше.

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