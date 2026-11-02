Рейды ГАИ выявили десятки нетрезвых участников дорожного движения

Десятки человек отстранены по стране от участия в дорожном движении из-за алкогольного опьянения. В ГАИ подвели итоги рейдов выходных. Штрафы получили и водители, и пешеходы.

Госавтоинспекция напоминает, что алкоголь и дорога несовместимы. Нетрезвые участники дорожного движения подвергают опасности не только себя, но и других. Это касается и водителей средств персональной мобильности. Нетрезвых самокатчиков также штрафуют и отстраняют от движения.

ГАИ обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом не оставаться равнодушными к этой серьезной проблеме: кто заметил пьяного водителя - сообщайте на линию 102 или в чат-бот МВД.