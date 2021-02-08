Рейды ГАИ - за рулем только в трезвом состоянии

В эти дни на контроле столичной автоинспекции - соблюдение водителями правил дорожного движения. Особое внимание за теми, кто позволяет себе садиться за руль в нетрезвом состоянии. В результате пьяной езды за прошлый год в Минске произошло 16 серьезных ДТП с пострадавшими. ГАИ организует рейды. С водителями ведут профилактические разговоры и предупреждают об ответственности.



С 1 марта ответственность за такие нарушения вырастет - максимальный штраф будет составлять около 6000 рублей, при этом можно лишиться прав на 5 лет.



