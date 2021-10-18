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Рейды спасателей - МЧС проверяет печное оборудование

В Минской области за две недели октября произошло более 60 пожаров, преимущественно в частном секторе. В эти дни сотрудники МЧС усиленно обследуют дома с печным отоплением - проверяют исправность оборудования. В первую очередь контролируют целостность конструкции. Жильцам частных домов дают советы, вручают полезную литературу и пожарные извещатели. Перед началом активного использования печей спасатели также рекомендуют почистить дымоходы от копоти и нагара. К одному из рейдов присоединился

Илья Цветков

(видео).

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