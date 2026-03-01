Рейс "Белавиа" Минск - Дубай - Минск на 2 марта отменен

"Белавиа" приняла вынужденное решение: завтрашний рейс Минск - Дубай - Минск отменен. Предлагается вернуть билеты или поменять дату вылета. Пассажиров сегодняшнего рейса Дубай - Минск, который задерживается и пока не может вылететь из-за ограничений, разместили в гостиницах. С ними на связи представители авиакомпании. Что касается авиарейсов, в 7 аэропортах Ближнего Востока отменено почти 3,5 тыс. вылетов.