Рейс, который ждали: возобновлены полеты из Минска в подмосковный аэропорт Жуковский

"Белавия" спустя 6 лет возобновила полеты в подмосковный аэропорт Жуковский. 30 октября состоялся первый рейс Минск - Москва и обратно. Маршрут востребован. Почти все билеты проданы. Не обошлось и без подарков.

Российкая столица в топе по частоте полетов из Беларуси. Шереметьего. Домодедово, Внуково и вот сейчас Жуковский. В день в Москву наша авикомпания летает 8 раз. В неделю - 56.

Это с учетом нового рейса. В Жуковский он сейчас совершается каждый день.

"От лица аэропорта мы будем делать все необходимое для отличного путешествия наших пассажиров", - пообещал начальник производства Национального аэропорта "Минск" Максим Кияков.

В Жуковский будет летать самолет Embraer на 107 пассажирских мест. Первый рейс был загружен почти на 100 процентов.

Екатерина Радишевская, начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности авиакомпании "Белавиа": "Мы даем пассажирам большую гибкость именно при полетах в Москву, потому что, как вы знаете, Москва огромная, и пассажирам удобнее прямым пассажирам добираться в тот аэропорт, который ближе к их цели путешествия".

Тот, кто приехал на регистрацию за два часа до вылета, улетел с подарками.

Жуковский удобен тем, кто живет в Подмосковье либо дальше направляется в Рязанскую или Владимирскую области.

Время полета - 1 час 20 минут. Пассажирам предложили поиграть и в квиз. Вопросы были про авиакомпанию и аэропорт Жуковский. Победителю достались две коробки зефира.

Кстати, белорусская авиакомпания была первой приземлившейся в Жуковском в 2016 году. Полеты приостановила пандемия коронавируса в 2020-м. И вот снова нас встречают на взлетной полосе.

Жуковский - аэропорт компактный. От главного входа до выхода на посадку не более 300 шагов. Значит нужно минимум времени на сдачу багажа и регистрацию на рейс.

Анатолий Моисеев, первый заместитель гендиректора аэропорта Жуковский: "Ни один аэропорт московского узла на сегодняшний день не имеет такой доступности, как аэропорт Жуковский. Это в том числе большое удобство для пассажиров, когда можно попасть электротранспортом с севера Москвы практически бесшовно. У нас есть вылетные трассы автомобильные, маршруты автобусные".

Почти полная загрузка и на вылет до Минска. Сейчас у пассажиров больше возможностей долететь к нужному времени.

"Белавиа" не исключает, что к новому маршруту могут присоединиться регионы, и таим образом появится возможность летать в Жуковский не только из столицы.