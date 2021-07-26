Рейс Минск - Анталья приземлился в Домодедове

Самолет Белавиа, который выполнял рейс Минск - Анталья,благополучно приземлился в Домодедове. Пассажирский "Боинг-737" подал сигнал тревоги над Белгородской областью. Срабатывание датчика неисправности заставило лайнер повернуть. Изначально борт направлялся в Воронеж, где планировалась его вынужденная посадка, однако впоследствии пилот изменил курс на Москву. Причиной посадки самолета стала сигнализация о неисправности одного из двигателей. На борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа.



Рейс авиакомпании "Белавиа", следовавший по маршруту Минск - Анталья,в 11:46 благополучно приземлился в аэропорту Домодедово. Самолет освободил взлетную полосу и находится на месте стоянки. Пассажиры будут доставлены в терминал. Аэропорт обслуживает рейсы в штатном режиме.



Как заявили в пресс-службе авиакомпании, пассажирам предоставят питание и в ближайшее время для доставки пассажиров в Анталью будет отправлен запасной самолет.