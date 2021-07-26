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Рейс Минск - Анталья приземлился в Домодедове
Самолет Белавиа, который выполнял рейс Минск - Анталья,благополучно приземлился в Домодедове. Пассажирский "Боинг-737" подал сигнал тревоги над Белгородской областью. Срабатывание датчика неисправности заставило лайнер повернуть. Изначально борт направлялся в Воронеж, где планировалась его вынужденная посадка, однако впоследствии пилот изменил курс на Москву. Причиной посадки самолета стала сигнализация о неисправности одного из двигателей. На борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа.
Рейс авиакомпании "Белавиа", следовавший по маршруту Минск - Анталья,в 11:46 благополучно приземлился в аэропорту Домодедово. Самолет освободил взлетную полосу и находится на месте стоянки. Пассажиры будут доставлены в терминал. Аэропорт обслуживает рейсы в штатном режиме.
Как заявили в пресс-службе авиакомпании, пассажирам предоставят питание и в ближайшее время для доставки пассажиров в Анталью будет отправлен запасной самолет.
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