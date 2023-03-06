Рейс Минск - Уфа востребован, и есть перспективы в этом направлении, считает Константин Климин

Перспективы есть, в противном случае мы бы не делали этот прямой рейс, уверен представитель Башкортостана при торговом представительстве России в Беларуси Константин Климин.

"Данные рейсы субсидируются правительством Башкортостан. Эти рейсы будем загружать, работа ведется поступательно, и мы понимаем, что и второй рейс тоже нужен. Опять же для бизнеса, если мы говорим, что по бизнесу прилетели в понедельник, отработали и улетели в четверг. Поэтому второй рейс на четверг тоже нужен", - считает Константин Климин.

Предположительно загрузка будет максимальной летом 2023 года, когда в Уфе пройдет Форум регионов.