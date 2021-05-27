Рейс Вена - Москва отменен по решению российской стороны

Наши западные коллеги, особенно прибалтийские страны, ведут себя, знаете, просто по дипломатическим меркам неприлично, да и, наверное, по человеческим меркам тоже. Громогласно объявили о санкциях, также громогласно требуют провести независимое международное расследование, игнорируя то, что это было сразу же предложено белорусскими властями. Но, требуя расследования, они уже объявили о так называемом наказании. Ну, это манеры, которые проявляются у многих наших западных коллег далеко не только по этому поводу.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России