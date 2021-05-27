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Рейс Вена - Москва отменен по решению российской стороны
Россия перестала выдавать разрешения на прибытие рейсам, которые летят в облет Беларуси. Сегодня по этой причине был отменен рейс авиакомпании Austrian Airlines Вена - Москва. В австрийских авиалиниях пояснили, что любое изменение маршрута полета должно быть одобрено властями - Москва такого разрешения не давала.
В свою очередь авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс Москва - Вильнюс. Такое решение российская сторона приняла на фоне заявлений Литвы о том, что страна не будет пускать летевшие через Беларусь самолеты.
Вторая отмена вылета самолата Air France
Вылет из Парижа в Москву отменили уже дважды. По сообщениям парижского аэропорта Руасси, рейс Air France отменили и сегодня. Информацию подтверждает онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево. Напомним, аналогичный рейс сняли в среду. Российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Беларуси. "Самолет не смог вылететь по техническим причинам" - так объяснила ситуацию авиакомпания Air France.
Белорусские власти четко сказали с первых же минут после этого инцидента о своей готовности к транспарентности, открытому расследованию и приему соответствующих экспертов. Однако адекватного ответа они не получили. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Наши западные коллеги, особенно прибалтийские страны, ведут себя, знаете, просто по дипломатическим меркам неприлично, да и, наверное, по человеческим меркам тоже. Громогласно объявили о санкциях, также громогласно требуют провести независимое международное расследование, игнорируя то, что это было сразу же предложено белорусскими властями. Но, требуя расследования, они уже объявили о так называемом наказании. Ну, это манеры, которые проявляются у многих наших западных коллег далеко не только по этому поводу.
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