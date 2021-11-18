3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Рейсы для эвакуации беженцев из Беларуси будут организовывать по мере поступления заявок
В Национальном аэропорту Минск готовят к вылету борт сначала в Эрбиль (столицу иракского Курдистана), после этого он отправится в конечный пункт назначения - Багдад. Люди уже прошли зону контроля.
Подобные рейсы для эвакуации будут организовывать по мере поступления заявок, сообщили в посольстве Ирака в России. Корреспонденты Агентства теленовостей работают и в здании Национального аэропорта Минск. За регистрацией и посадкой на рейс наблюдает Алексей Волков.Подробности - в видео.
Новости по теме:
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все