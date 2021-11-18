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Рейсы для эвакуации беженцев из Беларуси будут организовывать по мере поступления заявок

В Национальном аэропорту Минск готовят к вылету борт сначала в Эрбиль (столицу иракского Курдистана), после этого он отправится в конечный пункт назначения - Багдад. Люди уже прошли зону контроля.

Подобные рейсы для эвакуации будут организовывать по мере поступления заявок, сообщили в посольстве Ирака в России. Корреспонденты Агентства теленовостей работают и в здании Национального аэропорта Минск. За регистрацией и посадкой на рейс наблюдает Алексей Волков.Подробности - в видео.

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