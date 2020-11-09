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Рейсы по маршруту Пекин - Минск - Пекин приостановлены на неделю

Стало известно, из-за эпидемиологической ситуации рейсы помаршруту Пекин - Минск - Пекин приостановлены с сегодняшнего дня нанеделю.

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