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Рейсы из Беларуси в Туркменистан станут еженедельными

"Белавиа" будет чаще летать в Туркменистан. С 13 декабря рейсы станут еженедельными.

Из Минска самолет будет вылетать по вторникам, а возвращатьсяобратно по средам. Сейчас полеты выполняются раз в две недели.

Регулярные рейсы в Туркменбаши белорусский авиаперевозчик возобновил с конца октября. Для посещения страны белорусам нужна виза.

Фото: Белта

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