Рейтинг лучших и худших заправочных станций на белорусской трассе М3

Придорожный сервис с акцентом на комплексное развитие: от АЗС и торговли до полного перечня услуг, необходимых водителю в дороге. Особое внимание развитию объектов для экологически чистых видов транспорта, строительству новых кемперных стоянок, а также расширению количества объектов придорожного сервиса на местных дорогах. В Беларуси созданы все правовые и организационные условия для регулирования вопросов работы таких объектов. В корректировке законодательство не нуждается, что благоприятно скажется на привлечении инвесторов, отметили в Минтрансе.