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Рейтинг лучших и худших заправочных станций на белорусской трассе М3
Придорожный сервис с акцентом на комплексное развитие: от АЗС и торговли до полного перечня услуг, необходимых водителю в дороге. Особое внимание развитию объектов для экологически чистых видов транспорта, строительству новых кемперных стоянок, а также расширению количества объектов придорожного сервиса на местных дорогах. В Беларуси созданы все правовые и организационные условия для регулирования вопросов работы таких объектов. В корректировке законодательство не нуждается, что благоприятно скажется на привлечении инвесторов, отметили в Минтрансе.
Большое внимание уделяется Минскому региону. Достаточно большое количество объектов предлагается на второй кольцевой автомобильной дороге города Минска. Минский облисполком разрабатывает схему размещения этих объектов, и все предприниматели, которые желают построить новые объекты или реконструировать, могут ориентироваться на эти планы.
Развитие придорожного сервиса и качество услуг на постоянном контроле. Так, на днях рабочая группа под видом "тайных покупателей" мониторили АЗС на трассе М3. Рейтинг лучших и худших заправочных станций будет опубликован на сайте ведомства.
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