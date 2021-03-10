Рейтинг власти и оппозиции. Стали известны итоги масштабного соцопроса

Он был проведен перед Всебелорусским народным собранием по заказу БелТА Аналитическим центром EсооM с привлечением фонда "Украинская политика" и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами.





Опрошены почти 10 тысяч респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов Беларуси

С использованием бумажных анкет и планшетов опрошены почти 10 тысяч респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов Беларуси. Двухэтапному полевому исследованию предшествовал пилотажный телефонный опрос. Помимо заполнения формализованных анкет, перед интервьюерами ставилась задача изучения запросов и ожиданий общества, сбора предложений населения по совершенствованию политики государства в различных сферах.

О доверии

Согласно социсследованию, Президенту Александру Лукашенко доверяют 66,5 % жителей Беларуси, премьеру Головченко - 3,8 %,спикеру Совета Республики Кочановой - 4,4 %. Например, Бабарико - 2,5 %, Тихановской - 1,5 %, Латушко - 1,3 %, Гайдукевичу - 1,9 %.

72,4 % респондентов не поддерживают протестные акции

Респонденты поделились и своим отношением к протестным акциям, которые происходили после выборов. Их не поддерживают 72,4 % белорусов. Поддерживаютлишь 6 % опрошенных. В этой связи неудивительно, что больше половины опрошенных уверены, что действия государства,которые направлены на пресечение уличных протестных акций, обоснованы. Сильная позиция власти и роль государства в этом вопросе нашла поддержку людей.

Белорусы уверены: акции протеста оказывают негативное воздействие на качество жизни населения

Так считают 75,9% респондентов. Своими ответами люди отреагировали на невозможность вести нормальную жизнь на фоне беспорядков. Именно так аналитики объясняют общественное отчуждение.На вопрос: как вы относитесь к публичному использованию бело-красно-белого флага - отрицательно ответили 62,1% опрошенных. По словам директора ЕсооМ, здесь отчетливо видна работа прессы - публикации, которые объясняют значение бело-красного флага.

30% респондентов не знают, чьи интересы выражают лидеры оппозиции

Интересный момент: 30% респондентов не знают, чьи интересы выражают лидеры оппозиции. Еще больше (38% жителей страны) в целом белорусской оппозиции не доверяют. На важный вопрос, заданный белорусам: соответствует ли действующая конституция потребностям общества и государства - больше половины (а конкретно - 57,8%) ответили, что соответствует.

На первом плане - порядок и стабильность в стране