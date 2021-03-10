Рейтинг власти и оппозиции, отношение к протестам и символике. Итоги масштабного соцопроса

Он был проведен перед Всебелорусским народным собранием по заказу БелТА Аналитическим центра ECOOM. Привлекли и фонд "Украинская политика", и аккредитованные в Беларуси социологические центры. Двухэтапному полевому исследованию предшествовал телефонный опрос. Помимо заполнения формализованных анкет, перед интервьюерами ставилась задача изучения запросов и ожиданий общества, сбора предложений граждан по совершенствованию политики государства в различных сферах. Свои комментарии по поводу итогов дал нам руководитель ECOOM. Результаты во многом показательны. Самые интересные моменты у Натальи Бреус.





Почти 10 тысяч респондентов, больше сотни населенных пунктов по всей стране

Именно таким масштабным был этот соцопрос. О его проведении рассказал лично Александр Лукашенко в начале февраля, попросив людей быть максимально честными и открытыми. Анонимность была гарантирована. Акцент на открытых вопросах. Они позволяют максимально учесть личную точку зрения. Именно так можно понять, чем живут и что думают белорусы.

Итак, согласно социсследованию, Президенту Александру Лукашенко доверяют 66,5 % жителей Беларуси. Премьеру Головченко - 3,8 %, спикеру Совета Республики Кочановой - 4,4 % респондентов. Весьма скромный процент доверия у Бабарико - 2,5, у беглых и того меньше.

С. Мусиенко: Люди сами указывали политика, которому они доверяют

Если спрашивали про зарубежных политиков, у белорусов наибольшим доверием пользуются лидеры КНР и России. Вполне предсказуемо: известные политики и возглавляют страны, с которыми мы тесно сотрудничаем. Именно с этими государствами. А еще с ЕС нацелены выстраивать наши люди сотрудничество. Т.е. как в жизни и есть. Белорусы нацелены на дальнейшее выстраивание взаимовыгодного сотрудничества. Наименьший рейтинг доверия, увы, у соседей - руководителей Латвии и Литвы. Может быть и потому, что именно с этого вектора подогревали страсти в Беларуси.

72,4 % респондентов не поддерживают протестные акции

Респонденты поделились и своим отношением к протестным акциям, которые происходили после выборов. Как бы ни старались телеграм-каналы создавать картинку массовости, цифры говорят об обратном. Протесты не поддерживают почти 3/4 белорусов. А поддерживают лишь 6 % опрошенных. В этой связи неудивительно, что больше половины опрошенных уверены, что действия государства, направленные на пресечение уличных протестных акций, обоснованы. Сильная позиция власти и роль государства в этом вопросе нашла поддержку людей.

Белорусы уверены - акции протеста негативно влияют на качество жизни населения

Такая позиция почти у 76 % респондентов. Своими ответами люди отреагировали на невозможность вести нормальную жизнь, беспокойство за детей на фоне беспорядков. Именно так аналитики объясняют общественное отчуждение.На вопрос, как вы относитесь к публичному использованию БЧБ-флага, отрицательно ответили 62,1 % опрошенных. По словам директора ECOOM, здесь отчетливо видна работа прессы - публикации, объясняющие значение этой символики. Интересный момент: 30 % респондентов не знают, чьи интересы выражают лидеры оппозиции. Еще больше - 38 % опрошенных - в целом белорусской оппозиции не доверяют.

По следам разговоров о необходимости менять основной закон прозвучал важный вопрос: соответствует ли действующая Конституция потребностям общества и государства? Больше половины белорусов ответили, что соответствует. Видно подразумевая, что от добра добра не ищут.

Из белорусских политических деятелей для людей наиболее авторитетен Лукашенко. А вот у тех, кто себя считает себя лидерами оппозиции, заметно падение рейтинга. Судя по опросу, не видно местной власти. Отметили разве что брестского мэра. Это точно звоночек для местной вертикали.

На первом плане порядок и стабильность в стране

Отвечая на вопрос, какие достижения суверенной Беларуси нужно сохранить, респонденты в первую очередь отмечали порядок и стабильность в стране. В топе суверенитет и независимость, а также уровень оказания медицинских и образовательных услуг.

Республиканский опрос общественного мнения "Социальное мышление"