Резервный день для сдачи ЦТ и ЦЭ по государственным языкам стартовал 23 июня

23 июня резервный день для сдачи ЦТ и ЦЭ по русскому или белорусскому языку. Их смогут сдать те, кто был зарегистрирован на основные дни, но по уважительным причинам не смог этого сделать. Обязательное условие при этом - наличие регистрации на экзамен в основные сроки.