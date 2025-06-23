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Резервный день для сдачи ЦТ и ЦЭ по государственным языкам стартовал 23 июня

23 июня резервный день для сдачи ЦТ и ЦЭ по русскому или белорусскому языку. Их смогут сдать те, кто был зарегистрирован на основные дни, но по уважительным причинам не смог этого сделать. Обязательное условие при этом - наличие регистрации на экзамен в основные сроки.

Если же выпускники не могут аргументировать пропуск основных дней испытаний, к прохождению тестирования в резервные дни они не допускаются.

Между тем ребята, написавшие экзаменационные работы в основные сроки, уже получили свои результаты. Максимального балла достигли 979 учащихся: 715 - по русскому и 264 - по белорусскому языку.

ЦТЦЭ