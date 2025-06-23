3.77 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
Резервный день для сдачи ЦТ и ЦЭ по государственным языкам стартовал 23 июня
Автор:Редакция news.by
23 июня резервный день для сдачи ЦТ и ЦЭ по русскому или белорусскому языку. Их смогут сдать те, кто был зарегистрирован на основные дни, но по уважительным причинам не смог этого сделать. Обязательное условие при этом - наличие регистрации на экзамен в основные сроки.
Если же выпускники не могут аргументировать пропуск основных дней испытаний, к прохождению тестирования в резервные дни они не допускаются.
Между тем ребята, написавшие экзаменационные работы в основные сроки, уже получили свои результаты. Максимального балла достигли 979 учащихся: 715 - по русскому и 264 - по белорусскому языку.