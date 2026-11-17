Сотрудники ГАИ проверят самочувствие тех, кто за рулем. Всю эту неделю инспекторы контролируют водителей большегрузов - соблюдают ли они режим труда и отдыха.

Плохое физическое самочувствие, недосыпание - это факторы, которые напрямую влияют на безопасность на дороге. Проверить, сколько водитель спал, инспекторы не смогут. Но спросят путевой лист и проверят, соблюдаются ли нормативы по нему.

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Напоминаем, что в соответствии с требованиями ПДД управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. За нарушение установленного режима труда и отдыха на водителя, выполняющего автомобильную перевозку, может быть наложен штраф в размере от 5 до 25 базовых величин".

Контроль со стороны ГАИ связан в первую очередь с резко возросшим числом серьезных аварий, которые часто случаются и по причине того, что водитель уснул за рулем или ему стало плохо.