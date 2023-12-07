Режиссер Илья Кревчик - о специфике профессии, магии прямых эфиров и телегеничности ведущих

В стенах родной Белтелерадиокомпании Илья Кревчик - личность не менее известная, чем его медийные коллеги. Именно его глазами зрители видят "Главный эфир" и "Клуб редакторов", а также следят за прямыми трансляциями важнейших государственных праздников и мероприятий с участием ­Президента. В Белтелерадио­­компанию Илья Иванович пришел более 30 лет назад. Начинал администратором, а сегодня возглавляет отдел режиссеров главной дирекции Агентства теленовостей. В прошлом году заслуги Кревчика оценили на государственном уровне. Высокую награду, медаль Франциска Скорины, он получил с формулировкой: "За живое, новое и технологичное телевидение". После одной из воскресных записей "Главного эфира" журналисты sb.by поговорили с Ильей Ивановичем о специфике профессии, магии прямых эфиров и телегеничности наших ведущих.

- Вы учились на кафедре режиссуры и мастерства актера, но в артисты не пошли, предпочли остаться за кадром. Почему?



- Просто понял, что это не моя стезя. Конечно, когда мы только поступали в институт культуры, мечтали блистать на сцене, на теле‑ или киноэкранах. Я какое‑то время в этом покрутился, однако решил, что мне намного интереснее развиваться в режиссуре. Причем не в театральной, а именно в телевизионной. Попасть на БТ в те годы было не так просто. Поэтому начинал администратором в главной редакции информации. И сразу начал проситься, чтобы меня допустили к эфиру и монтажу, мне все это было крайне любопытно. В институтах телевизионной режиссуре на тот момент не учили, поэтому набирался опыта по ходу. Где только не работал: в студии и на передвижных телевизионных станциях, за пультом на "Новостях" и в "Панораме", на всех эфирах и выездах. Было даже время, когда пять дней в неделю по 6 часов проводил на трансляциях заседаний сессий Верховного Совета.



- Объясните читателям простым языком, чем занимается режиссер телевидения.



- По сути, у него та же задача, что и у режиссеров кино: обеспечить визуальный ряд. При этом от режиссера телевидения зависит не только то, как выглядит кадр. На него же ложится и нагрузка по организации съемок. На выездных мероприятиях я работаю с осветителями, операторами, ведущими, если они есть. Другое дело, что в отличие от кинорежиссеров в прямом эфире у меня нет права на ошибку. Все, что было показано секунду назад, уже невозможно исправить, в то время как в кино возможна пересъемка дубля. Поэтому каждый прямой эфир для меня как первый, такой же волнительный.



- Каким было БТ 30 лет назад, когда вы только заступили "на вахту"?



- Раньше было намного спокойнее, такого темпа не было ни в жизни, ни на телевидении. Количество новостных выпусков вдвое меньше, соответственно, мы больше времени уделяли их подготовке. С другой стороны, сегодня новости с колес для нас обычное дело. А тогда любой оперативный сюжет - это стресс. Дело, конечно, в технической составляющей. Снимали ведь на кинопленку. А это проявка, монтаж, озвучка, печать, осмотр на брак… Сейчас с технической точки зрения намного проще: сняли на цифру, быстро смонтировали, если нужно, поменяли кадры местами, и готово. Но я вам лучше скажу, что не изменилось. И тогда, и сейчас телевидение - одна большая семья. Я пришел на БТ совсем молодым. Всему учился с нуля, бывало, задавал глупые вопросы… Но меня всегда понимали, принимали и подсказывали мне. И сейчас, когда я сам возглавляю отдел режиссеров, стараюсь поддерживать в коллективе такое же настроение. Слежу, чтобы не было обид или недомолвок. Как и в любой семье, они иногда случаются, при этом мы не перестаем быть одним целым, командой профессионалов.

- Неужели за 30 лет никогда не возникало мысли перейти на другой канал, сменить сферу деятельности?



- Я в этом смысле счастливый человек, мне нравится моя работа. На телевидении, особенно в "информации", каждый день не похож на предыдущий, здесь не уходишь в постоянную рутину. Нет такого: просыпаюсь и думаю, как все надоело. Вот честно: за 30 лет ни разу не было такого состояния. Наоборот, встаю и лечу на работу - и то успеть нужно, и это.

Я прошел достаточно длинный путь. И все эти годы сопровождал на мероприятиях Главу государства, видел за кадром его становление: и в Верховном Совете, и после на посту ­Президента независимой Беларуси. Я работал на всех прямых трансляциях, все происходило на моих глазах. Помню, когда организовывались первые "Дажынкi", некоторые недоумевали: мол, зачем это нужно, лишняя трата денег… А потом я приезжал в город на прямую трансляцию и видел, как обновили улицы и центральные объекты, какой праздник подарили людям. И понимал, что все было сделано правильно. Со временем, думаю, все поймут, что и ледовые дворцы, и футбольные манежи, и "Дажынкi", и "Славянский базар в Витебске" - все это не зря, все это несет людям эмоции и внутреннюю радость.

- Что самое важное при обеспечении прямых трансляций?



- Показать эмоции. Это же, кстати, касается и работы в студии. Если вспомнить советское телевидение, на котором я рос, то существовали определенные каноны: как ведущий должен вести себя в кадре, как реагировать на те или иные новости.

Зрителя привлекает, когда даже в кадре информационной программы ведущий остается человеком. Если говорить о работе с Главой государства, то режиссеру важно понимать протокол, который предусматривается во время той или иной трансляции. Предварительно идет работа по выстраиванию света, обязательно отсматриваются возможные варианты раскадровки. Нештатных ситуаций во время любых прямых трансляций хватает, главное, зритель о них не знает. Мое мнение однозначно: все, что за кадром, должно там и оставаться.



- Ваши коллеги любят повторять: "Мы телевизор не смотрим, мы в нем работаем". А вы, приходя домой, смотрите отснятые передачи?



- Я смотрю их в аппаратной за пультом. Другие проекты, например "Панораму", отсматриваю по долгу службы, чтобы понимать, как мои ребята работают. Дома смотрю в основном коллег с других телеканалов. Интересно проанализировать, какие фишки они у нас иногда заимствуют, а какими вариантами, в свою очередь, вдохновляемся мы.

- Кого из наших ведущих камера особенно любит?



- За камеру не скажу, а за себя - пожалуйста. Мне, например, нравится, как в кадре выглядят Лена Насачева и Таня Некрасова. Молодые девочки тоже всегда отлично смотрятся. В "Главном эфире" особенно люблю Викторию Сенкевич, наверное, потому, что мы с ней дольше всех работаем в АТН. При этом каждый наш ведущий знает свои сильные и слабые стороны. Мы не корректируем свет перед эфиром под конкретного человека. Однако делаем все, чтобы он чувствовал себя в студии комфортно.



- А ведущие‑мужчины в этом смысле капризные?



- Наши - самые лучшие, вот правда. Никогда не сталкивался с тем, чтобы кто‑то требовал на площадке чего‑то особенного. Каждый из них профессионал.