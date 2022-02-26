Режиссер Никита Михалков прокомментировал ситуацию в Украине

Про жизни этих людей возбудившаяся "либерастня" всех мастей никогда и не думала. Зато после начала операции внезапно завыла, что им стыдно быть русскими и стыдно за Россию. Где были эти писатели из Instagram, когда над Донецком 8 лет выли бомбы и снаряды?

Минобороны России который раз напоминает о том, что никто не атакует мирное население, а к сдавшимся солдатам должно быть максимальное уважение. Руководство Украины бросает людей на танки. То, как националисты относятся к населению, показали долгие годы обстрелов Донбасса.