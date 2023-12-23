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Резиденция Деда Мороза-генерала заработала на "Линии Сталина"

Предновогоднее волшебство окутало комплекс "Линия Сталина". Там открылась резиденция не простого Деда Мороза, а с офицерским званием генерала.

На "Линию Сталина" добрый волшебник прибыл на советском танке. Привычная шуба напоминает парадный мундир, а на шапке красуется красная звезда. В резиденции каждый ребенок может принять участие в зимних забавах. Подготовлены и специальные испытания. Так, чтобы получить подарок, нужно "подбить" вражескую технику, пострелять из пневматической винтовки и, конечно же, рассказать стихотворение Деду Морозу - генералу.

Двери резиденции Деда Мороза на территории комплекса "Линия Сталина" будут открыты до 7 января включительно. И каждый день гостей ожидает праздничная программа, а также сказочные персонажи.

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