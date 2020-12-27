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Резиденция Деда Мороза на "Линии Сталина"
Сказочная атмосфера иновогоднее волшебство царят и на улицах городов Беларуси и в каждом доме. Ведьдо Нового года остаются считанные дни.Так, праздник заглянул и на территориюкомплекса "Линия Сталина". Здесь двери для мальчишек и девчонок открыла резиденция Деда Мороза. Каждый ребенокможет поучаствовать в зимних забавах,написать письмо новогодним волшебникам,сфотографироваться в военной форме. А родители - ненадолго вернуться в пору детства. Отличительная особенностьэтой резиденции - гостей встречает военный Дед Мороз.
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