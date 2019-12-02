Резиденция полесского Деда Мороза готова принимать гостей

В Национальном парке "Припятский" завершаются приготовления к новогоднему сезону. Здесь расположена одна из самых больших в Беларуси резиденций Деда Мороза. Его называют еще полесским. К приему гостей развлекательный комплекс в Лясковичах почти готов. Есть дом кудесника, корчма и владения Бабы-яги. Маленьких посетителей будут угощать горячим чаем с блинами и блюдами, приготовленными на костре. В этом году роль Деда Мороза примерит Николай Дербень, а в Снегурочку перевоплотится Татьяна Новикова. Компанию сотрудникам парка составит благородный олень Кузя.



Экскурсионная и развлекательная программы рассчитаны на три часа. В прошлом году резиденцию посетили более 5 000 человек.



