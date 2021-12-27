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Резиденция военного Деда Мороза открылась на "Линии Сталина" в Минском районе
Генерал Дед Мороз и снежная артиллерия. На "Линии Сталина" открылась резиденция новогоднего волшебника. Здесь на территории комплекса живет не просто Дед Мороз, а генерал. Его звание выдает костюм. Привычная шуба напоминает парадный мундир с эполетами, аксель-бантами и каракулевым воротником, а еще шапка с красной звездой. Чтобы пообщаться с главным новогодним волшебником, нужно пройти ряд веселых зимних испытаний.
Посетителям предстоит пройти настоящую полосу препятствий - подбить кеглями вражеский танк, пострелять по мишеням из пневматики и походить на командных лыжах.
По традиции Дед Мороз собирает пожелания всех посетителей на год грядущий в "капсуле желаний", которая сделана из старой артиллерийской гильзы.
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