Одной из главных движущих сил белорусской экономики является IT-сфера. Основной поставщик валюты в казну здесь Парк высоких технологий. В новый год ПВТ вошел с рекордными показателями - плюс 2 миллиарда к экспорту цифровых услуг. Впрочем, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке и сохранить доходность, необходимо думать о новой смене высококлассных специалистов.



О том, как резиденты ПВТ делают ставку на перспективное профориентирование будущих выпускников школы, расскажет Евгений Каллаур. Беларусь гордо называет себя IT-страной. И ведь правда, сегодня в ней работают более 45 тысяч разработчиков. Впрочем, сфера довольно динамична. То, что было в тренде вчера, сегодня может стремительно устареть. Закладывать основы программирования смолоду решили белорусские IT-компании. Во время зимних каникул они организовали школьникам настоящий мозговой штурм. Более 40 офисов по всей стране распахнули в эти дни свои двери для юных разработчиков.









Получить полезные знания пришли более 1000 ребят

У каждого резидента ПВТ перед юной аудиторией своя зона ответственности. Разработчик мобильных приложений увлекает их маркетингом и дизайном. И, казалось бы, на первый взгляд, сухими темами анализа данных и технической поддержки. Но сегодня в стране именно эти сферы набирают все большую популярность. С пометкой "требуется" на рынке труда более 2000 вакансий. Как не увлечься?

Сегодня Беларусь уверенно лидирует среди стран СНГ по развитию IT-технологий

Наши опыт и знания интересны даже супертехнологичной Японии. В солидном списке продуктов, которые покорили мир, как минимум 5 сделаны в нашей стране или нашими специалистами. Почти сформировалось понятие "национальная IT-школа". Конечно, еще не все среднее образование у нас может похвастаться наличием интегрированных спецклассов, это вопрос времени. А пока компании - резиденты ПВТ делятся опытом и помогают сориентироваться в профессии старшеклассникам.





Зимние каникулы в IT-компании