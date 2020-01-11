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Резиденты ПВТ делают ставку на перспективное профориентирование будущих выпускников школы
Одной из главных движущих сил белорусской экономики является IT-сфера. Основной поставщик валюты в казну здесь Парк высоких технологий. В новый год ПВТ вошел с рекордными показателями - плюс 2 миллиарда к экспорту цифровых услуг. Впрочем, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке и сохранить доходность, необходимо думать о новой смене высококлассных специалистов.
О том, как резиденты ПВТ делают ставку на перспективное профориентирование будущих выпускников школы, расскажет Евгений Каллаур. Беларусь гордо называет себя IT-страной. И ведь правда, сегодня в ней работают более 45 тысяч разработчиков. Впрочем, сфера довольно динамична. То, что было в тренде вчера, сегодня может стремительно устареть. Закладывать основы программирования смолоду решили белорусские IT-компании. Во время зимних каникул они организовали школьникам настоящий мозговой штурм. Более 40 офисов по всей стране распахнули в эти дни свои двери для юных разработчиков.
Получить полезные знания пришли более 1000 ребят
У каждого резидента ПВТ перед юной аудиторией своя зона ответственности. Разработчик мобильных приложений увлекает их маркетингом и дизайном. И, казалось бы, на первый взгляд, сухими темами анализа данных и технической поддержки. Но сегодня в стране именно эти сферы набирают все большую популярность. С пометкой "требуется" на рынке труда более 2000 вакансий. Как не увлечься?
Сегодня Беларусь уверенно лидирует среди стран СНГ по развитию IT-технологий
Наши опыт и знания интересны даже супертехнологичной Японии. В солидном списке продуктов, которые покорили мир, как минимум 5 сделаны в нашей стране или нашими специалистами. Почти сформировалось понятие "национальная IT-школа". Конечно, еще не все среднее образование у нас может похвастаться наличием интегрированных спецклассов, это вопрос времени. А пока компании - резиденты ПВТ делятся опытом и помогают сориентироваться в профессии старшеклассникам.
Зимние каникулы в IT-компании
По мнению экспертов, сегодняшняя молодежь может сменить более десятка рабочих мест в различных отраслях за одно поколение. Многие из этих специальностей еще не существуют, другие будут исчезать. Но никто не сомневается: IT войдут практически во все сферы. Их эффективность определит готовность тех, кто будет их поднимать.
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