Резиденты ПВТ помогают в профориентации школьникам выпускных классов

Парк высоких технологий в новый год вошел с рекордными показателями - плюс 2 миллиарда к экспорту цифровых услуг. Впрочем, чтобы сохранить конкурентоспособность и доходность на рынке, необходимо думать о будущей смене высококлассных специалистов. О том, как резиденты ПВТ делают ставку на перспективное профориентирование выпускников школ, расскажет Евгений Каллаур.



Беларусь не случайно записали в число стран ориентированных на ІТ-отрасль. Сегодня в ней работает более 45 тысяч разработчиков. Впрочем, сфера довольно динамична. То, что было в тренде вчера, сегодня может стремительно устареть. Закладывать основы программирования смолоду решили белорусские ІТ-компании. В январе более 40 офисов по всей стране распахнули свои двери для юных разработчиков. Получить полезные знания пришло более 1000 ребят. У каждого резидента ПВТ перед юной аудиторией своя зона ответственности. Разработчик мобильных приложений увлекает их маркетингом и дизайном и, казалось бы на первый взгляд, "сухими темами" анализа данных и технической поддержки. Но сегодня в стране именно эти сферы набирают все большую популярность. С пометкой “требуется” на рынке труда более 2000 вакансий. Как не увлечься?!!



Сегодня Беларусь уверенно лидирует среди стран СНГ по развитию IT-технологий. Наши опыт и знания интересны даже супертехнологичной Японии. В солидном списке продуктов, которые покорили мир, как минимум пять сделаны в нашей стране или нашими специалистами. Почти сформировалось понятие "национальная IT-школа". Конечно, еще не все среднее образование у нас может похвастаться наличием интегрированных спецклассов, это вопрос времени.



Тем временем компании - резиденты ПВТ делятся опытом и помогают сориентироваться в профессии старшеклассникам. Еще один резидент ПВТ - британская аутсорсинговая IT-компания рассказала детям про основы машинного обучения. Сфера сложная. Порог вхождения высокий. Но и зарплаты могут достигать 300 тысяч долларов. Без внимания не остались и привычные языки программирования. Для создания веб-страниц или разработки компьютерных игр. Здесь в приоритете технический склад ума и хороший английский. Впрочем, главное, что привлекает, - увлеченность делом и возможность самореализоваться. По мнению экспертов, сегодняшняя молодежь может сменить более десятка рабочих мест в различных отраслях за одно поколение. Многие из этих специальностей еще не существуют, другие - будут исчезать. Но никто не сомневается IT войдут практически во все сферы. Их эффективность определит готовность тех, кто будет их поднимать.



