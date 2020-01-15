Резиденты ПВТ помогают в профориентировании школьникам выпускных классов

Парк высоких технологий в новый год вошел с рекордными показателями - плюс 2 миллиарда к экспорту цифровых услуг. Впрочем, чтобы сохранить конкурентоспособность и доходность на рынке, необходимо думать о будущей смене высококлассных специалистов.



О том, как резиденты ПВТ делают ставку на перспективное профориентирование выпускников школ,расскажет Евгений Каллаур.Беларусь не случайно записали в число стран, ориентированных на IT-отрасль. Сегодня в ней трудится более 45 тысяч разработчиков. Впрочем, сфера довольно динамична. То, что было в тренде вчера, сегодня может стремительно устареть. Закладывать основы программирования смолоду - решили белорусские IT-компании. В январе более 40 офисов по всей стране распахнули свои двери для юных разработчиков. Получить полезные знания пришло более 1000 ребят.





У каждого резидента ПВТ перед юной аудиторией своя зона ответственности

Разработчик мобильных приложений увлекает их маркетингом и дизайном. И, казалось бы, на первый взгляд "сухими темами"анализа данных и технической поддержки. Но сегодня в стране именно эти сферы набирают все большую популярность. С пометкой "требуется" на рынке труда более 2000 вакансий. Как не увлечься?!

Беларусь уверенно лидирует среди стран СНГ по развитию IT-технологий

Наши опыт и знания интересны даже супертехнологичной Японии. В солидном списке продуктов, которые покорили мир, как минимум 5 сделаны в нашей стране или нашими специалистами. Почти сформировалось понятие "национальная IT-школа". Конечно, еще не все среднее образование у нас может похвастаться наличием интегрированных спецклассов, это вопрос времени. Компании-резиденты ПВТ делятся опытом и помогают сориентироваться в профессии старшеклассникам. Еще один резидент ПВТ - британская аутсорсинговая IT-компания рассказала детям про основы машинного обучения. Сфера - сложная. Порог вхождения высокий. Но и зарплаты могут достигать 300 тысяч $. Впрочем, главное, что привлекает, - увлеченность делом и возможность самореализоваться.