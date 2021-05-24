Резонансная новость о вынужденной посадке самолета в Минске - новые подробности

Посмотрите, есть много случаев, когда власти той или иной страны отдавали команду на посадку пролетающего в их воздушном пространстве самолета, и никакого возмущения мировой общественности не происходило. Здесь же решение о посадке принимал экипаж самолета, белорусские власти лишь обеспечили коридор и нормальные условия посадки, поскольку такая чрезвычайная ситуация требовала экстренных решений. В принципе экипаж мог лететь дальше в Литву и садиться в Вильнюсе, но они приняли решение садиться в Минске. Поэтому все претензии должны адресоваться не Лукашенко, который действовал оперативно и обеспечил все условия безопасности, а к авиакомпании, экипаж которой принял такое решение. Здесь не надо из черного делать белое, а из белого черное. Совершенно очевидно, что этот повод будет использован для масштабной политической атаки против Республики Беларусь и ее Президента. Потому что Беларусь сегодня - это кость в горле Запада



Андрей Лесик, депутат Харьковского городского совета - глава харьковской городской организации "Оппозиционная платформа - За жизнь"

