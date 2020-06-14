Новые подробности резонансного дела вокруг противоправной деятельности Белгазпромбанка

Клубок, похоже, только начинает распутываться, но уже обнародованы любопытные факты, опубликованы кадры, красноречиво говорящие о масштабе изъятых ценностей. Итак, по порядку. На этой неделе Комитетом государственного контроля Беларуси были задержаны топ-менеджеры Белгазпромбанка и коммерческих структур, в том числе заместители руководителя банка, руководители разных уровней, в основном бывшие сотрудники банка.





По словам председателя КГК Ивана Тертеля, вся история началась четыре года назад

В 2016 году Белгазпромбанк попал в поле зрения правоохранителей. Тогда же были направлены запросы за рубеж, ответы на которые пришлось ждать до декабря 2019 года. В результате полученная из-за рубежа примерно полгода назад информация позволила Департаменту финансовых расследований активизировать оперативно-разыскные мероприятия. Удалось собрать убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к масштабной противоправной деятельности. Примерно одновременно с возобновлением проверочных действий руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, до этого абсолютно непубличная личность, дал серию громких интервью негосударственной прессе, после чего заявил, что пойдет на выборы президента, оставив пост главы Белгазпромбанка.

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уже обсуждали, как это замечательным образом получается: как только у человека на горизонте появляются большие проблемы с законом, то есть вскрываются крупные махинации, так он сразу в политику. Схема отличная. Но, как бы то ни было, все должно быть согласно закону - и на этой неделе в офисе Белгазпромбанка и в ряде иных коммерческих структур прошли обыски. В результате было изъято - внимание! - около 4 миллионов долларов, полученных, как считает следствие, незаконным путем, ценные бумаги стоимостью 500 000 долларов, золото, облигации, дигипасы (инструменты для управления счетами за границей) и многое другое. Все это сейчас вы видите на ваших экранах. Кадры, которые говорят сами за себя.

Обратите внимание и на следующее видео, его еще не было в эфире. Полторы сотни картин общей стоимостью около 20 миллионов долларов также приобщены к делу. Есть информация, что их готовили к срочному вывозу из страны. Впрочем, истинная стоимость данных активов может быть намного выше: можно только представить, за сколько они могли быть проданы на аукционах. В пятницу глава Комитета госконтроля Иван Тертель рассказал подробности финансовых махинаций

(видео).

Как было отмечено председателем Госконтроля, ДФР располагает убедительными доказательствами причастности к противоправной деятельности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Фактически, считают правоохранители, на базе банка была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств за границу. Чуть позже Бабарико заявил, что изъятые в ходе обысков у разных лиц деньги принадлежат ему, и попросил снять с задержанных обвинение. Попытка сыграть в благородство зачтена, но, похоже, ситуацию не исправит. Дело в том, что, по информации следствия, задержанные уже, разложив все по полкам, дали показания, каким образом была организована преступная схема.

В том числе и по фактам противоправной деятельности экс-руководителя Белгазпромбанка. Прокомментировала она и слова Бабарико об устрашениях в его адрес. "Что касается устрашений, о которых заявляется, могу вам сказать точно, что нынешнему Президенту запугивание и давление как раз совсем не нужно, абсолютно. Более того, оно может быть во вред. Однако закон есть закон", - сказала Эйсмонт.





Виктор Бабарико в многочисленных интервью открыто заявил о том, что его преследуют по политическим мотивам