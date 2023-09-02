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Резонансное интервью Лукашенко украинской журналистке Панченко перевели на польский язык
Резонансное интервьюАлександра Лукашенко украинской журналистке Панченко стало доступно еще и на польском языке. В русскоязычном сегменте оно набрало более 10 миллионов просмотров.
То, что не хочет слышать польский истеблишмент, и что важно знать рядовому жителю Польши о Беларуси, белорусах и нормальных соседских отношениях. Про военный конфликт в Украине. И какими Первый видит отношения с обычными поляками? Что думает о тех, кто сегодня рулит политикой у западных соседей? Ответы на YouTube-канале АТН.
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