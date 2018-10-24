Резонансной темой последнего времени стали многочисленные ЧП с участием маршрутных такси

Резонансной темой последнего времени, а минувшей недели в особенности, стали многочисленные ЧП с участием маршрутных такси. Ухудшающиеся погодные условия вкупе с человеческой беспечностью приводят к трагедиям, цена которых человеческие жизни. По статистике, самые распространенные нарушения среди водителей маршрутного такси - это скорость, проезд на красный и разговоры по телефону во время движения. Впрочем, многие, кого сегодня во время рейда останавливали инспекторы ГАИ, уверяют: нужно в целом менять подход к пассажирским перевозкам. И это касается и сервиса, и безопасности.

Мнения выслушал Владимир Королев.

Страшная авария в Воложинском районе шокировала всю страну. Момент столкновения маршрутки с бетонным ограждением попал в объектив камеры наблюдения. Предварительная причина ДТП - превышение скорости - из-за ремонтных работ здесь она 50 км/ч. Как итог - 2 человека погибли, более десятка в больнице. Водитель маршрутки заключен под стражу. На его счету свыше ста протоколов.

Эти кадры сделаны 2 недели назад в Минске. Шофер маршрутки отвлекся на пассажира, забирал деньги и сбил беременную женщину. Как итог - рейды со стороны ГАИ.

Инспекторы уверяют: большинство рейдов проходят на конечных остановках, когда пассажиры все вышли и маршрутка пустая. Но есть и скрытое наблюдение. Это когда экипаж ГАИ ездит на машине без опознавательных знаков. Обычно спецмашины дисциплинируют водителей, а так можно увидеть реальную картину на дороге. В случае нарушения правил дорожного движения - протокол на месте.

Извозчики признаются, что нарушают. Но уверяют, что делают это не от хорошей жизни. Никому не хочется платить штрафы. Виной тому - жесткий график. С виду может и кажется, что микроавтобусы с наклейками ездят хаотично. На самом деле у водителей жесткий график, за нарушения которого также предусмотрен штраф.

Водители признаются: контролировать нужно не их - они исполнители. Нарушают не от хорошей жизни - никому не хочется платить штрафы из своего кармана.