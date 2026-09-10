Результаты социсследования: белорусы ценят мирную жизнь и не стремятся жить за рубежом

10 сентября Институт социологии Национальной академии наук представил в Минске результаты комплексного республиканского социологического исследования.

Более 98 % белорусов не хотели бы уехать на ПМЖ за границу. Большинство граждан гордится мирной жизнью, а самым важным называет здоровье и семью.

Результаты социсследования по вопросам социально-экономического развития Беларуси представили в Минске. Белорусы признают и ценят результаты социальной политики государства. При всех нюансах оценивают свое материальное положение и уровень развития страны как достаточно приемлемый. Примечательно, что жители села оценивают материальное благополучие своих семей немного выше, чем жители Минска.

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание": "Политика государства, которая проводится на протяжении трех десятилетий, всегда ориентирована на повышение благосостояния. Наш Президент всегда говорит, что основная деятельность и госаппарата, и государства должна быть ориентирована на повышение благосостояния. Как результат, мы видим данные социсследования. Показатели высокие. Это говорит в первую очередь о том, что те программы, которые принимаются на Всебелорусском народном собрании по социально-экономическому развитию нашей страны на каждую пятилетку, дают свои результаты".

Всего опрошено более 2 тыс. респондентов, представляющих все регионы Беларуси. В исследовании приняли участие и мужчины, и женщины, люди семейные и несемейные, с разным уровнем образования. Выборочная совокупность представляет население всей страны.